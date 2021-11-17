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Более 29 тыс. человек остались без водоснабжения из-за аварии в Саратове

Ведутся работы по восстановлению

САРАТОВ, 17 ноября. /ТАСС/. Коммунальная авария стала причиной отключения водоснабжения в жилых домах Саратова, без воды остались более 29 тыс. человек, сообщает в среду пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Произошла авария на водоводе по ул. Батавина. В результате аварии на трубопроводе без холодного водоснабжения осталось 49 жилых домов разной этажности с населением 28 526 человек <…> 284 дома частного сектора с населением 852 человека", - говорится в опубликованном сообщении.

Уточняется, что работы по восстановлению водоснабжения ведутся специалистами ООО "Концессии водоснабжения - Саратов".

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