Источник: в деле экс-замминистра Раковой есть эпизод фиктивного трудоустройства в РАНХиГС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Новый эпизод появился в деле бывшей замглавы Минпросвещения Марины Раковой, обвиняемой в мошенничестве, он связан с подозрениями в фиктивном трудоустройстве людей в Российскую академию народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) при президенте России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В деле Раковой появился новый эпизод. Следователи МВД подозревают, что некоторые обвиняемые по нему причастны к организации фиктивного трудоустройства сотрудников Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России. Именно по этому эпизоду прошли обыски у проректора РАНХиГС Владимира Федотова и финансового директора университета Александра Ефремова", - сказал собеседник агентства. Ранее сообщалось, что оба они проходят по делу свидетелями.

Уголовное дело, по которому проходит Ракова, возбуждено по факту хищения путем мошенничества денег, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", выделенных в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование". По делу были арестованы Марина Ракова, ректор "Шанинки" Сергей Зуев, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, гражданский супруг Раковой Артур Стеценко, а также исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова. Все они содержатся под стражей. Никто из них вину не признает.