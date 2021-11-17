Штраф грозит организаторам Ural Music Night в Екатеринбурге из-за нарушений

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Штраф грозит организаторам музыкального фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге из-за нарушений санитарно-противоэпидемического режима, выявленных региональным управлением Роспотребнадзора. Данные о нарушениях направлены в правоохранительные органы, сообщила в среду ТАСС пресс-секретарь управления Наталия Лукьянцева.

"Те нарушения, которые были выявлены, относятся к компетенции правоохранительных органов. <…> [Зафиксированы] нарушения санэпидрежима", - сказала Лукьянцева.

Она не уточнила, какие именно нарушения были выявлены на фестивале.

Директор фестиваля Евгений Горенбург сообщил, что организаторы "отправили в адрес компетентных органов аргументированные ответы". Исполнительный директор Ural Music Night Наталия Шмелькова подчеркнула, что на площадках были организованы все мероприятия по нераспространению коронавируса, фестиваль проходил по системе COVID-free, с использованием QR-кодов. "Мы вели официальную переписку с Роспотребнадзором на протяжении трех недель. Проведение фестиваля было согласовано с администрацией города, в распоряжении оргкомитета есть постановление о проведении мероприятия", - приводит слова Шмельковой пресс-служба фестиваля.

Статья 20.6.1. КОАП РФ ("Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения"), протоколы по которой могут быть составлены из-за нарушений, предполагает штраф от 15 тыс. до одного млн рублей.

Ural Music Night проходит в Екатеринбурге с 2015 года, это крупнейший в России однодневный музыкальный фестиваль. В 2021 году Ural Music Night прошел 22 октября. По данным организаторов, посетить площадки можно было при наличии QR-кода или сертификата о вакцинации.