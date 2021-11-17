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Суд избрал запрет определенных действий главе отделения ПФР по Вологодской области

Василия Жидкова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями с ущербом перед фондом на 70 млн рублей

ВОЛОГДА, 17 ноября. /ТАСС/. Вологодский городской суд запретил определенные действия управляющему отделением ПФР по Вологодской области Василию Жидкову, обвиняемому в злоупотреблении должностными полномочиями с ущербом перед фондом на 70 млн рублей, сообщила в среду объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

"Вологодский городской суд сегодня вынес постановление об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий в отношении управляющего ОПФР по Вологодской области Василия Жидкова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия", - говорится в сообщении.

В частности, суд запретил Жидкову находиться в отделении Пенсионного фонда России по Вологодской области, общаться с определенными лицами, осведомленными о его деятельности, использовать интернет и средства связи, за исключением телефонной связи для вызова скорой медицинской помощи, сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб в случае возникновения ЧС, а также общения с контролирующим органом, следователем, защитником, судом.

О такой мере пресечения ранее ходатайствовало следствие, соответствующее постановление в суд направил заместитель начальника следственного отделения УФСБ России по Вологодской области.

По данным следствия, Жидков в период с 2015 по 2016 год в нарушение действующего законодательства России и нормативно-правовых актов ПФР России, действуя из корыстных побуждений, содействовал незаконному выводу денежных средств в особо крупном размере с расчетных счетов находившейся в предбанкротном состоянии крупной строительной организации региона, что привело к неуплате обязательных отчислений в пенсионный фонд в размере более 70 млн рублей и невыплате заработной платы 452 жителям Вологодской области на общую сумму 52 млн рублей.

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