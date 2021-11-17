{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Суд в Башкирии оставил под арестом координатора штаба Навального в Уфе

Апелляционную жалобу защиты Лилии Чанышевой суд оставил без удовлетворения

УФА, 17 ноября. /ТАСС/. Верховный суд Башкирии оставил без изменений меру пресечения в виде ареста координатору штаба Навального в Уфе (организация "Штабы Навального" признана в РФ экстремистской) Лилии Чанышевой, обвиняемой в создании экстремистской организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

"Верховный суд Республики Башкортостан оставил без изменений постановление Кировского районного суда Уфы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, апелляционная жалоба защиты оставлена без удовлетворения", - сказала собеседница агентства.

Отмечается, что в ходе судебного заседания обвиняемая и защита просили избрать более мягкую меру пресечения. Прокурор просил оставить постановление первой судебной инстанции без изменения.

Чанышева была арестована на два месяца (до 9 января 2022 года) по делу о создании экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ). Ходатайство об аресте поступило из первого следственного отдела управления по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики Главного следственного управления СК РФ, добавили в суде.

Уголовное дело по этой же статье было возбуждено в сентябре в отношении бывшего руководителя организации "Штабы Навального" Леонида Волкова. По нему также проходит блогер Алексей Навальный.

Теги
РоссияБашкортостан
Прокуратура Москвы просит ужесточить приговор девушке, сбившей детей на переходе
Суд ранее приговорил Валерию Башкирову к пяти годам колонии-поселения
Читать полностью