Суд в Башкирии оставил под арестом координатора штаба Навального в Уфе

УФА, 17 ноября. /ТАСС/. Верховный суд Башкирии оставил без изменений меру пресечения в виде ареста координатору штаба Навального в Уфе (организация "Штабы Навального" признана в РФ экстремистской) Лилии Чанышевой, обвиняемой в создании экстремистской организации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе судебной инстанции.

"Верховный суд Республики Башкортостан оставил без изменений постановление Кировского районного суда Уфы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, апелляционная жалоба защиты оставлена без удовлетворения", - сказала собеседница агентства.

Отмечается, что в ходе судебного заседания обвиняемая и защита просили избрать более мягкую меру пресечения. Прокурор просил оставить постановление первой судебной инстанции без изменения.

Чанышева была арестована на два месяца (до 9 января 2022 года) по делу о создании экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ). Ходатайство об аресте поступило из первого следственного отдела управления по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики Главного следственного управления СК РФ, добавили в суде.

Уголовное дело по этой же статье было возбуждено в сентябре в отношении бывшего руководителя организации "Штабы Навального" Леонида Волкова. По нему также проходит блогер Алексей Навальный.