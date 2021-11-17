Врио замглавы Владимирской области обвиняют во взятке за помощь в приемке ремонта гимназии

ВЛАДИМИР, 17 ноября. /ТАСС/. Обвиняемый в коррупционном преступлении врио вице-губернатора Владимирской области Григорий Вишневский, по версии следствия, получил не менее 600 тыс. рублей в качестве взятки за содействие частной фирме в приемке работ по ремонту гимназии в Коврове. Из них 150 тыс. рублей он получил на банковскую карту, на 50 тыс. рублей ему оплатили авиабилеты, сообщил представитель Следственного комитета в среду на заседании в Октябрьском районом суде.

"За совершение указанных действий 18 августа 2021 года Вишневским путем безналичного перечисления денежных средств на имеющуюся у него банковскую карту <...> получил в качестве взятки денежные средства в общей сумме 150 тыс. рублей, являющихся частью взятки в размере не менее 600 тыс. рублей. Далее по требованию Вишневского 22 октября 2021 года организована оплата авиабилетов по маршруту город Москва - город Оренбург и обратно. <...> Общая стоимость билетов составила 50 тыс. рублей", - сказал следователь.

По его словам, денежное вознаграждение предназначалось за содействие фирме "Градиал" в приемке работ на сумму более 224 млн рублей по ремонту гимназии №1 им. А. Н. Барсукова в Коврове, сроки которых не были соблюдены. Оставшуюся часть незаконного вознаграждения, по данным следствия, Вишневский получил 15 ноября во время встречи с директором фирмы в одном из ресторанов Владимира. "Получил лично <..> оставшуюся часть незаконного денежного вознаграждения в сумме 400 тыс. рублей за способствование в силу занимаемой должности принятию решений должностными лицами администрации Коврова, а также администрации Владимирской области, <...> в том числе по принятию выполненных работ по контракту и бездействия, связанного с нереализацией заказчиком имеющихся у него в силу закона полномочий, в связи с несвоевременным выполнением работ. После этого преступная деятельность Вишневского была пресечена сотрудниками УФСБ России по Владимирской области", - отметил представитель следствия.