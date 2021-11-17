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Врио замгубернатора Владимирской области арестовали на два месяца

Григория Вишневского обвиняют в получении взятки за содействие в приемке ремонтных работ в учебном заведении в Коврове
© Владимир Гердо/ТАСС, архив

ВЛАДИМИР, 17 ноября. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Владимира поместил под стражу врио вице-губернатора Владимирской области Григория Вишневского, обвиняемого в получении взятки за содействие в приемке ремонтных работ в гимназии в Коврове. Об этом в среду передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Избрать обвиняемому Вишневскому Григорию Николаевичу меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, то есть до 14 января 2022 года включительно. Постановление может быть обжаловано", - постановил судья Игорь Егоров.

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