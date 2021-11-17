Почти 500 тонн бензина пытались вывезти из Казахстана в Россию под видом растворителя

НУР-СУЛТАН, 17 ноября. /ТАСС/. Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу Казахстана пресекли попытку незаконного вывоза железнодорожным транспортом из республики в Россию свыше 480 тонн бензина. Об этом сообщила в среду пресс-служба ведомства.

"Территориальным департаментом агентства по Павлодарской области пресечен незаконный вывоз из Казахстана в Российскую Федерацию более 480 тонн бензина марки АИ-92", - говорится в сообщении.

Как установило следствие, топливо планировали вывезти в железнодорожных цистернах под видом растворителя.

"Общая сумма контракта на реализацию бензина составляет 2,8 млрд тенге ($6,5 млн). По данному факту ведется досудебное расследование", - пояснили в пресс-службе.

Там также отметили, что нефтяная отрасль формирует львиную долю экономики Казахстана. "Чем больше теневой оборот в данной сфере, тем меньше поступает в бюджет государства. Агентство по финансовому мониторингу ведет борьбу с незаконным оборотом нефти и нефтепродуктов", - заявили в ведомстве.