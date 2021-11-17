В Греции студенты не пропустили парламентариев к памятнику погибшим во время диктатуры

АФИНЫ, 17 ноября. /ТАСС/. Группа радикально настроенных учащихся не пропустила в среду делегацию греческих парламентариев к памятнику погибшим во время восстания студентов афинского Политехнического института, жестоко подавленного войсками хунты "черных полковников" 17 ноября 1973 года. Об этом сообщил греческий телеканал ERT1.

Традиционно 17 ноября представители политических партий, профсоюзов, студенческих союзов, организаций бывших политзаключенных и ссыльных, а также простые граждане проходят на территорию Политехнического института для возложения венков и цветов к памятнику погибшим во время событий тех дней. Это намеревалась в среду сделать и делегация межпартийного комитета парламента, в который входят представители правящей правоцентристской партии "Новая демократия". Студенты не пропустили эту делегацию к памятнику, она оставила свой венок у входа в Политехнический институт, но его оттуда выбросили.

Депутат "Новой демократии" Хараламбос Атанасиу, входивший в делегацию межпартийного комитета парламента, заявил в связи с инцидентом, что "ни одна партия, ни одна политическая группировка не организовывала восстание Политехнического института". "Те, кто пытается присвоить борьбу греческого народа, оскорбляют историю. Когда мы вели эту борьбу, эти дети еще не родились или еще были в колыбели. Нынешний день священный, и мы должны простить их. Да здравствует восстание в Политехническом!" - сказал парламентарий журналистам.

Председатель парламента Константинос Тасулас, выступая на специальной сессии пленарного заседания, посвященной годовщине восстания 17 ноября, также осудил действия группы молодежи. По словам спикера, восстание в Политехническом институте "является важным эпизодом в истории страны и не принадлежит исключительно какой-либо группе".

В среду на собрании людей у этого памятника уже имела место напряженность, когда группа молодежи напала с кулаками на представителей главной оппозиционной партии "Коалиция радикальных левых сил" (СИРИЗА), пытаясь не пустить ее к монументу. Делегация тем не менее прошла и смогла возложить венок.

Позднее произошел еще один инцидент - группа молодых людей напала у ворот Политехнического института на съемочную команду греческого телеканала Mega и разбила им камеру.

Меры безопасности

Более 6 тыс. полицейских обеспечивают безопасность в среду в Афинах в связи с отмечаемой 48-й годовщиной восстания студентов афинского Политехнического института. После возложения венков к памятнику на территории института состоится марш членов левых партий и организаций к посольству США в Афинах, который традиционно проводится в знак протеста против поддержки США военной диктатуры в Греции в 1967-1974 годах. С раннего утра полицейские проводят проверки групп людей в центре города, чтобы не допустить каких-либо беспорядков. С 12:00 по местному времени (13:00 мск) по приказу греческой полиции закрыты на вход и выход пассажиров пять центральных станций метро - "Омония", "Синтагма", "Панепистимио", "Эвангелизмос" и "Мегаро Мусикис", а также ограничено движение транспорта по центральным улицам города.

Ежегодно 17 ноября в стране вспоминают о героизме студенческой молодежи, которая первой начала оказывать организованное сопротивление режиму диктатора Георгиоса Пападопулоса (1919-1999) спустя шесть лет после захвата им власти в 1967 году. Не доверяя обещаниям хунты начать демократический процесс, учащиеся потребовали проведения свободных выборов в вузах и упразднения военных контролеров в университетах. Первые мирные выступления молодежи были подавлены полицией. Тогда студенты, забаррикадировавшись в Политехническом институте, отказались покинуть здание.

По приказу диктатора танки смяли 17 ноября ворота института, и туда ворвались солдаты и жандармы. Итог расправы с восставшими студентами был трагичным: 24 погибших, 128 тяжело раненых, более тысячи других пострадавших. Точные официальные данные до сих пор не обнародованы.