В школе в Удмуртии, где отравились дети, выявили санитарные нарушения

ТАСС, 17 ноября. Роспотребнадзор выявил несколько нарушений в школе в удмуртском селе Каракулино, где ранее произошло массовое отравление учеников, сообщает в среду пресс-служба республиканского управления.

"В ходе эпидрасследования в отношении МБОУ "Каракулинская СОШ" управлением Роспотребнадзора по Удмуртской Республике были выявлены нарушения", - сказано в сообщении.

Так, выявили несоблюдение температурных условий хранения продуктов, технологии приготовления блюд, были обнаружены продукты с истекшим сроком годности, не осуществлялся производственный лабораторный контроль за следованием санитарным правилам.

"По результатам лабораторных исследований обнаружены норовирусы в пробах готовой продукции и пищевого сырья", - добавили в управлении.

Роспотребнадзор составил протокол об административном правонарушении, вынесено постановление о назначении штрафа на сумму 40 тыс. рублей.

Ранее школу в удмуртском селе Каракулино, в которой обучается 650 детей, перевели на дистанционное обучение после массового отравления учеников. Было возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, за помощью к медикам обратились 32 ученика.