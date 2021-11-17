{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В школе в Удмуртии, где отравились дети, выявили санитарные нарушения

В учебном заведении обнаружили несоблюдение температурных условий хранения продуктов, технологии приготовления блюд, а также продукты с истекшим сроком годности

ТАСС, 17 ноября. Роспотребнадзор выявил несколько нарушений в школе в удмуртском селе Каракулино, где ранее произошло массовое отравление учеников, сообщает в среду пресс-служба республиканского управления.

На эту тему

"В ходе эпидрасследования в отношении МБОУ "Каракулинская СОШ" управлением Роспотребнадзора по Удмуртской Республике были выявлены нарушения", - сказано в сообщении.

Так, выявили несоблюдение температурных условий хранения продуктов, технологии приготовления блюд, были обнаружены продукты с истекшим сроком годности, не осуществлялся производственный лабораторный контроль за следованием санитарным правилам.

"По результатам лабораторных исследований обнаружены норовирусы в пробах готовой продукции и пищевого сырья", - добавили в управлении.

Роспотребнадзор составил протокол об административном правонарушении, вынесено постановление о назначении штрафа на сумму 40 тыс. рублей.

Ранее школу в удмуртском селе Каракулино, в которой обучается 650 детей, перевели на дистанционное обучение после массового отравления учеников. Было возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, за помощью к медикам обратились 32 ученика.

Теги
РоссияУдмуртия
Работу авиаклуба пресекли на Ставрополье из-за опасных парашютов
Участникам клуба выдавали парашюты бывшие в употреблении и имеющие конструктивные нарушения
Читать полностью