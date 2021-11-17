Курганских медиков накажут за продажу шприцев на вакцинации

ТАСС, 17 ноября. Медицинских работников привлекут к дисциплинарной ответственности из-за продажи шприцев при вакцинации от коронавируса в селе Иковка Кетовского района Курганской области. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе правительства области со ссылкой на департамент здравоохранения области.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в селе Иковка в фельдшерско-акушерском пункте якобы нет шприцев для вакцинации - фельдшер предлагала жителям покупать их.

"Администрацией Кетовской ЦРБ проведена проверка. Шприцев на ФАП в с. Иковка достаточно. Медицинские работники, допустившие нарушения, будут привлечены к дисциплинарной ответственности", - сказали в пресс-службе, комментируя ситуацию.

В правительстве уточнили, что деньги вернут пациентам.

В Курганской области с начала пандемии зафиксировали 42 376 случаев коронавируса, по данным оперштаба на 16 ноября. Охват взрослого населения вакцинацией от ковида составил 58,4%, всего привились одним компонентом почти 375 тыс. человек, завершили вакцинацию чуть более 273 тыс. человек.