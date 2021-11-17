Попавший в рабство в Казахстане гражданин РФ направится из Нур-Султана в Москву

НУР-СУЛТАН, 17 ноября. /ТАСС/. Находившийся в трудовом рабстве в Казахстане гражданин России Алексей Котов подтвердил желание вернуться на родину, он направляется в Нур-Султан, откуда планируется его перелет в Москву. Об этом говорится в опубликованном в среду комментарии посольства РФ в Казахстане.

Ранее в ходе мониторинга социальных сетей сотрудники управления криминальной полиции Карагандинской области Казахстана выявили видео, в котором мужчина сообщает о том, что его незаконно удерживают на одной из зимовок. На видео Алексей Котов говорит, что 20 лет подвергался принуждению к работе, фактически находится в рабстве.

"Сразу после того, как стало известно о драматической ситуации с Котовым, в Карагандинскую область в целях выяснения всех обстоятельств были направлены сотрудники профильных подразделений посольства России в Казахстане. На основании оперативно направленного в МВД России запроса установлено наличие у Котова гражданства РФ. При содействии правоохранительных органов Республики Казахстан была организована встреча с гражданином, в ходе которой он подтвердил свое желание вернуться в Россию", - говорится в сообщении дипломатического представительства на его странице в Facebook.

По информации пресс-службы, сейчас мужчина в сопровождении сотрудников посольства направляется в Нур-Султан, затем планируется его перелет в Москву, где его встретит сестра. "По словам Котова, в дальнейшем он собирается выехать на малую родину в Ярославскую область, где намерен устраивать свою жизнь", - пояснили в посольстве.

Там также отметили, что правовой квалификацией ситуации, в которую попал россиянин, в Казахстане занимаются местные правоохранительные органы во взаимодействии с МВД РФ.