В полиции Петербурга и Ленобласти расследуют 51 уголовное дело о подделке ковид-документов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области расследуют 51 уголовное дело по факту подделки сертификатов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции и справок о результатах ПЦР-тестов. Дела были возбуждены в 2020 и 2021 годах, но в суд пока не направлено ни одно из них, сообщила в ответ на запрос ТАСС пресс-служба регионального ГУ МВД.

"В настоящее время все уголовные дела находятся в производстве дознавателей и следователей, по ним проводится комплекс следственных действий", - говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что по статье 327 УК РФ виновным грозит ограничение свободы, принудительные работы сроком до двух лет либо лишение свободы на тот же период.

По последним данным, в Петербурге выявили 760 641 случай заражения коронавирусом (2 793 случая за минувшие сутки), по этому показателю город занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 686 602 человека, умерли 25 271. По Ленинградской области всего заразились 85 113 человек, выздоровели 65 929, умерли 2 694.