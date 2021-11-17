Работу авиаклуба пресекли на Ставрополье из-за опасных парашютов

СТАВРОПОЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Следователи пресекли работу авиаклуба на Ставрополье, где использовали парашюты с конструктивными нарушениями. В отношении учредителя организации возбудили уголовное дело, сообщили журналистам в среду в пресс-службе межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

"В Ставропольском крае пресечена коммерческая деятельность авиационного спортивного клуба, оказывающего услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. <…> Следствием установлено, что подозреваемый приобрел основные парашюты системы "Д-6 серии 4", бывшие в употреблении и имеющие конструктивные нарушения", - говорится в сообщении.

По данным следствия, идентификационные номера наносились на парашюты кустарным способом. Это делало невозможным определение их даты производства и пригодности к использованию.

"Вопреки требованиям Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" фигурант уголовного дела продолжал оказывать услуги на возмездной основе по цене 3,3 тыс. рублей за один прыжок, достоверно зная, что использование вышеназванных парашютных систем может представлять реальную опасность для жизни и здоровья потребителей, в том числе несовершеннолетних", - отмечается в сообщении.

В отношении учредителя общественной организации "Авиационный спортивный клуб" Ставропольского края возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей".