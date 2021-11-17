Посольство Белоруссии в Брюсселе по ошибке опубликовало сообщение о поджоге

БРЮССЕЛЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Посольство Белоруссии в Брюсселе опровергло информацию о поджоге консульского отдела дипмиссии. Как сообщил ТАСС представитель посольства, на сайте представительства было по ошибке опубликовано сообщение за август.

"Мы не подтверждаем информацию о поджоге. По неизвестной причине было ошибочно распространено устаревшее сообщение от 11 августа", - заявил представитель посольства.

В новость внесены изменения (17:14 мск) - меняется заголовок и текст новости, приводится информация об опровержении сообщения о поджоге