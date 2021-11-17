Дело возбудили в Мурманске по факту изготовления поддельных медицинских документов

МУРМАНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту изготовления поддельных медицинских документов о прохождении моряками медицинских комиссий, у подозреваемых изъяты более 200 печатей различных медицинских организаций. Об этом в среду сообщает пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

"Следственными органами Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации по материалам БЭПиПК Архангельского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело в отношении супружеской четы. Они обвиняются в совершении пяти преступлений, предусмотренных статьей УК РФ "Мошенничество", - говорится в сообщении.

По данным следствия, супружеская пара, проживающая в Мурманске, продавала морякам поддельные медицинские документы о прохождении медицинской комиссии, а также медицинские документы международных образцов о состоянии здоровья. Фальшивые документы переправлялись заказчикам в различные субъекты Российской Федерации, в том числе Астрахань, Мурманск, Владивосток, Республику Коми.

В ходе обысков у подозреваемых были обнаружены и изъяты свыше 200 печатей различных медицинских организаций, бланки для изготовления международных медицинских сертификатов, голограммы и уже подготовленные на отправку заказчикам медицинские книжки с проставленными отметками о прохождении медицинской комиссии.