Дело о халатности возбудили в отношении сотрудников МВД после убийства в Пермском крае

ПЕРМЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело о халатности возбуждено в отношении сотрудников ОМВД России по Карагайскому району Пермского края после убийства с поджогом. Об этом сообщается в среду на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"17 июня 2021 года в вечернее время сотрудники ОМВД России по Карагайскому району в нарушение требований своих должностных инструкций (регламентов) не приняли мер к своевременному реагированию на сообщение о преступлении на территории домовладения, расположенного в деревне Волчата Карагайского муниципального округа, в результате чего было допущено совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ ("Халатность"), в ходе которого устанавливаются все обстоятельства и лица, подлежащие привлечению к уголовной ответственности", - говорится в сообщении.

Следствие считает, что из-за халатных действий сотрудников вечером 17 июня ссора между двумя местными жителями привела к убийству и поджогу. Ссора началась на почве ревности, в это время супруга одного из них позвонила в полицию. Спустя время один из мужчин начал избивать другого руками, ногами и кувалдой. После этого злоумышленник поджег веранду дома, а пострадавший умер от отравления угарным газом.

В пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сообщили ТАСС, что, по предварительной информации, в июне 2021 года неустановленные должностные лица ОМВД России "Карагайский" не приняли мер к своевременному реагированию на сообщение о противоправном деянии. "Руководством ГУ МВД России по Пермскому краю назначено проведение проверки с целью установления обстоятельств случившегося. Виновные лица понесут наказание в соответствии с законодательством Российской Федерации", - уточнили в пресс-службе.