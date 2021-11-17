Ректора "Шанинки" переведут в больницу "Матросской Тишины" для оценки состояния здоровья

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Ректора Московской высшей школы социальных и экономических наук (Шанинка) Сергея Зуева в ближайшее время переведут в больницу СИЗО "Матросская Тишина" для обследования. Об этом ТАСС рассказал член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Александр Хуруджи.

"Я посетил Зуева в СИЗО-7 Москвы. Как мне сообщили, в скором времени, возможно, в течение пары дней его переведут в "Матросскую Тишину", в больницу этого изолятора для того, чтобы медики смогли проанализировать его состояние здоровья", - сказал он. Как отметил правозащитник, Зуев имеет ряд проблем со здоровьем: у него проблемы с сосудами, гипертония и атеросклероз. "В тот момент, когда мы с ним беседовали, у Зуева было повышенное давление", - отметил наблюдатель.

По словам Хуруджи, ректор в СИЗО активно читает и отвечает на письма, которые ему приходят в большом количестве. Он содержится в двухместной камере с соседом, с которым у него сложились нормальные отношения. "В СИЗО Зуев начал работать над двумя книгами - первая будет называться "Университет. О чем это вы?", она будет посвящена жизни вуза, а вторая будет представлять собой исследование по проблеме социокультурного проектирования", - отметил правозащитник.

Уголовное дело, по которому проходит Зуев, возбуждено по факту хищения мошенническим путем денег, принадлежащих ФГАУ "Фонд новых форм развития образования", выделенных в рамках реализации федерального проекта "Учитель года" национального проекта "Образование". По делу были арестованы экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова, бывшие сотрудники фонда Евгений Зак, Максим Инкин, гражданский супруг Раковой Артур Стеценко, а также исполнительный директор "Шанинки" Кристина Крючкова. Все они содержатся под стражей. Никто из них вину не признает.