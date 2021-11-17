Мать ребенка, погибшего при падении из окна под Калугой, получила год исправительных работ

ТАСС, 17 ноября. Суд признал виновной в причинении смерти по неосторожности жительницу города Обнинск Калужской области, чей пятилетний ребенок в начале марта погиб, выпав из окна квартиры на седьмом этаже. Ей назначено наказание в виде одного года исправительных работ, сообщила в среду пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Приговором суда женщине назначено наказание в виде исправительных работ сроком один год, с удержанием из заработной платы 10% в доход государства", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что мать оставила пятилетнего ребенка на кухне без присмотра, а сама находилась в соседней комнате и слушала музыку в наушниках, не уделив должного внимания безопасности дочери. Девочка залезла на подоконник, открыла створку пластикового окна и упала с высоты седьмого этажа на землю, смерть наступила на месте от полученных повреждений. Суд признал женщину виновной по ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").

Происшествие случилось 2 марта 2021 года в городе Обнинске, в тот же день региональное следственное управление начало проверку обстоятельств гибели девочки. Отмечалось, что она проживала с сестрой и матерью, отец проживает отдельно, семья на профилактических учетах не состояла.