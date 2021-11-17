Главреда "Муз ТВ" оштрафовали на 100 тыс. рублей за пропаганду гомосексуализма

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Мировой суд в Москве оштрафовал на 100 тысяч рублей главного редактора телеканала "Муз ТВ" Андрея Разыграева за пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мировым судьей судебного участка № 361 Басманного района города Москвы рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении главного редактора телеканала "Муз ТВ" Разыграева Андрея Викторовича. Он признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21 КоАП РФ, ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 100 000 рублей", - сказала представитель суда.