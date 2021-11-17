В Казани задержали четырех продавцов контрафактного алкоголя после массового отравления

КАЗАНЬ, 17 ноября. /ТАСС/. Полицейские задержали четырех подозреваемых в сбыте несертифицированного алкоголя после массового отравления метанолом студентов в Казани. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе МВД Татарстана.

"Выяснилось, что подобным противоправным деянием занимались четыре казанца, все они задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ", - сообщили в МВД Татарстана.

Во вторник в одну из больниц Казани поступили 13 человек с диагнозом "токсическое действие метанола". В данный момент все находятся под наблюдением, три девушки - в реанимационном отделении, одна из них в коме.

Полицейские установили, что один из отравившихся купил пятилитровую канистру с алкоголем у знакомого, чтобы угостить друзей на праздновании своего дня рождения. Но случайно взял из багажника автомобиля вместо приобретенного спирта бутылку со стеклоомывателем.

Следователи Татарстана по данному факту возбудили уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".