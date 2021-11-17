Женщина пострадала от взрыва баллона с газом в частном доме в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Пожар в результате взрыва баллона с газом произошел в поселке Мартышкино в Петродворцовом районе Петербурга. Пострадавшая хозяйка дома госпитализирована, сообщила в среду пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

"В двухэтажном частном жилом деревянном доме размером 10 на 12 м происходило горение на площади 60 кв. м. Женщина 1963 года рождения пострадала, госпитализирована", - сказано в сообщении.

Сейчас пожар локализован, открытое горение ликвидировано. Сообщается, что из дома эвакуировано еще шесть газовых баллонов. К тушению пожара было привлечено четыре единицы техники и 20 спасателей.