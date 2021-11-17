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В Вологодской области в ДТП с автобусом погиб ребенок

ЧП произошло на 4-м км дороги Тотьма - Усть-Царева

ВОЛОГДА, 17 ноября. /ТАСС/. Девятилетний мальчик погиб в результате наезда на него маршрутного автобуса МАЗ, который выполнял рейс Тотьма - Советский в Тотемском районе Вологодской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД по области.

"Сегодня около 15:01 мск в Тотемском районе Вологодской области на 4-м км дороги Тотьма - Усть-Царева произошло ДТП. По предварительным данным, водитель 1968 года рождения, управляя автобусом МАЗ, допустил наезд на мальчика 2012 года рождения. В результате ДТП ребенок погиб. Автобус маршрутный, выполнял рейс Тотьма - Советский", - говорится в сообщении.

По данным полиции, в Тотемский район выехало руководство УГИБДД УМВД России по Вологодской области. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.

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