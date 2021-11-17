В Петербурге направили в суд дело предпринимателя, передавшего взятку экс-депутату Ковалю

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело предпринимателя, который через посредника передал взятку экс-депутату Законодательного собрания Санкт-Петербурга Роману Ковалю за помощь в заключении госконтракта на замену лифтов в медучреждении, направлено в суд. Об этом в среду рассказали в пресс-службе управления Генпрокуратуры по СЗФО.

"Заместителем генерального прокурора Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении предпринимателя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу через посредника в крупном размере"). Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что, по версии следствия, в апреле 2019 года предприниматель за оказанное содействие в заключении государственного контракта на замену лифтового оборудования в одном из медицинских учреждений города через посредника передал бывшему депутату Законодательного собрания Санкт-Петербурга взятку в размере 10% от суммы заключенного государственного контракта в сумме 800 тыс. рублей.

О преступлении правоохранительным органам стало известно от помощника депутата, выступившем посредником в передаче взятки. Депутат Коваль за вознаграждение поспособствовал выделению субсидии на приобретение и монтаж лифтового оборудования одному из родильных домов Петербурга. С ним компания бизнесмена впоследствии также заключила государственный контракт.

Кроме того, в 2017-2020 годах Коваль через своего заместителя Андрея Гришина получил взятку в размере 10,6 млн рублей и автомобиль марки Audi Q7 стоимостью 6,2 млн рублей. Взамен депутат использовал свои полномочия, чтобы способствовать выделению субсидий на приобретение оборудования и материалов пяти городским учреждениям здравоохранения. Впоследствии все они заключили госконтракты с коммерческими компаниями, интересы которых представлял взяткодатель.

В отношении бывшего депутата и его помощника уголовные дела уже рассматриваются по существу. 25 октября Выборгский районный суд Петербурга продлил Ковалю арест на полгода - до 14 апреля 2022 года.