Мосгорсуд признал законным решение о проведении экспресс-тестов на ковид в школах

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Московский городской суд признал законным решение департамента здравоохранения и департамента образования Москвы ввести экспресс-тесты в столичных школах для выявления у учащихся COVID-19 на ранней стадии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Московский городской суд признал приказ № 997/567 от 13 октября 2021 года департамента здравоохранения и департамента образования и науки города Москвы по экспресс-тестированию в школах соответствующим нормативному правовому акту, имеющим большую юридическую силу. Мосгорсуд отказал в иске законному представителю несовершеннолетнего о признании недействующим в части приказа по раннему выявлению (диагностике) COVID-19 с использованием экспресс-теста на антиген SARS-CoV-2 методом иммунохроматографического анализа в образовательных организациях города Москвы", - сказали в суде.