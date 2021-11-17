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Мосгорсуд признал законным решение о проведении экспресс-тестов на ковид в школах

В суде сообщили, что правовой акт имеет большую юридическую силу
© Евгений Софронеев/ТАСС

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Московский городской суд признал законным решение департамента здравоохранения и департамента образования Москвы ввести экспресс-тесты в столичных школах для выявления у учащихся COVID-19 на ранней стадии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

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"Московский городской суд признал приказ № 997/567 от 13 октября 2021 года департамента здравоохранения и департамента образования и науки города Москвы по экспресс-тестированию в школах соответствующим нормативному правовому акту, имеющим большую юридическую силу. Мосгорсуд отказал в иске законному представителю несовершеннолетнего о признании недействующим в части приказа по раннему выявлению (диагностике) COVID-19 с использованием экспресс-теста на антиген SARS-CoV-2 методом иммунохроматографического анализа в образовательных организациях города Москвы", - сказали в суде.

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РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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