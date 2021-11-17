{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Уголовное дело возбудили по факту кражи 140 ампул вакцины из больницы в Нижнем Тагиле

Виновным в совершении преступления грозит лишение свободы на срок до пяти лет

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Полиция Нижнего Тагила Свердловской области возбудила уголовное дело по факту кражи ампул с вакциной из больницы. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

На эту тему
"Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт". Что известно о российских вакцинах
"Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт".

"Сотрудники следственного подразделения отдела полиции №19 Нижнего Тагила, проанализировав собранные материалы по факту пропажи большого количества ампул с лекарственными препаратами, возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ - "Кража чужого имущества". Пострадавшее медицинское учреждение внесло коррективы в собственные показания о количестве пропавших доз. Оно сократилось до 280 доз, что составляет 140 ампул", - сказал Горелых.

По предварительным данным, ущерб от предполагаемого хищения составляет 130 тыс. рублей. Максимальное наказание за такое преступление по возбужденной статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, уточнил Горелых.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Гособвинитель запросил восемь лет колонии для экс-министра в Архангельске
Юрий Гнедышев обвиняется в развращении детей и распространении порнографии
Читать полностью