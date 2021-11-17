Уголовное дело возбудили по факту кражи 140 ампул вакцины из больницы в Нижнем Тагиле

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноября. /ТАСС/. Полиция Нижнего Тагила Свердловской области возбудила уголовное дело по факту кражи ампул с вакциной из больницы. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

"Сотрудники следственного подразделения отдела полиции №19 Нижнего Тагила, проанализировав собранные материалы по факту пропажи большого количества ампул с лекарственными препаратами, возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ - "Кража чужого имущества". Пострадавшее медицинское учреждение внесло коррективы в собственные показания о количестве пропавших доз. Оно сократилось до 280 доз, что составляет 140 ампул", - сказал Горелых.

По предварительным данным, ущерб от предполагаемого хищения составляет 130 тыс. рублей. Максимальное наказание за такое преступление по возбужденной статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, уточнил Горелых.