Двое детей, пострадавших при взрыве газа в доме в Чечне, остаются в тяжелом состоянии

ГРОЗНЫЙ, 17 ноября. /ТАСС/. Двое детей, пострадавших при взрыве газа в жилом доме в чеченском городе Гудермесе, остаются в тяжелом состоянии. Состояние двоих других несовершеннолетних оценивается как удовлетворительное, сообщил в среду журналистам министр здравоохранения региона Эльхан Сулейманов.

"Двое детей в настоящее время получают лечение в ожоговом центре, их состояние удовлетворительное. Состояние двух других детей более тяжелое, это обусловлено ожогами в том числе дыхательных путей. Один из них на поддержке вазопрессорами, это говорит о тяжести, критичности состояния", - отметил министр.

По его словам, врачи делают все возможное для оказания помощи пострадавшим детям, в том числе привлекают федеральных специалистов. "Ведем также переговоры о возможной транспортировки этих детей при необходимости. Главой Чеченской Республики дано поручение оказать максимально возможную и эффективную помощь этим детям", - добавил Сулейманов.

Ранее сообщалось, что во вторник в Гудермесе в частном домовладении произошел хлопок бытового газа, в результате которого пострадали четверо несовершеннолетних. Следственные органы в Чеченской Республике возбудили уголовное дело по данному факту.