Гособвинитель запросил восемь лет колонии для экс-министра в Архангельске

АРХАНГЕЛЬСК, 17 ноября. /ТАСС/. Гособвинение запросило суд восемь лет колонии строгого режима для бывшего исполняющего обязанности министра образования Архангельской области Юрия Гнедышева, обвиняемого в развратных действиях в отношении детей и распространении порнографии, сообщила в среду областная прокуратура.

"Сторона государственного обвинения ориентировала суд назначить Гнедышеву восемь лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Оглашение приговора по делу назначено на завтра 18 ноября на 09:30", - говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый в 2019 году через соцсети вел развращающие беседы с тремя девочками в возрасте 12-14 лет, а также направил ссылку на порнографическую видеозапись. Уголовное дело возбуждено на основании результатов оперативно-разыскной деятельности спецподразделения областного УМВД. Первоначально в ходе допроса Гнедышев признал вину. Следствие вел отдел по расследованию особо важных дел регионального следственного управления СК РФ.