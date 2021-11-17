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Дело экс-замглавы Минпросвещения Раковой

МВД России выявило 12 человек, фиктивно трудоустроенных в РАНХиГС в рамках дела Раковой

По версии следствия, лица какие-либо работы в образовательной организации фактически не выполняли, однако при этом длительное время регулярно получали заработную плату

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Следователи МВД России выявили, что в рамках одного из эпизодов в деле бывшей замглавы Минпросвещения Марины Раковой, обвиняемой в мошенничестве, 12 человек были фиктивно трудоустроены в Институте общественных наук РАНХиГС на должности научных сотрудников. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-центре ведомства.

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Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что в деле Раковой появился новый эпизод, он связан с подозрениями в фиктивном трудоустройстве людей в РАНХиГС при президенте России.

"В ходе расследования данного дела предварительно установлен факт необоснованной выплаты в период с 2018 по 2020 год бюджетных денежных средств 12 сотрудникам Министерства просвещения Российской Федерации, фиктивно трудоустроенным в Институте общественных наук РАНХиГС на должности научных сотрудников. По версии следствия, указанные лица какие-либо работы в образовательной организации фактически не выполняли, однако при этом длительное время регулярно получали заработную плату", - сказали в пресс-центре.

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РоссияДело экс-замглавы Минпросвещения Раковой
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