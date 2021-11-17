Найденный в Казахстане россиянин заявил, что трудился в республике добровольно

НУР-СУЛТАН, 17 ноября. /ТАСС/. Гражданин России Алексей Котов, заявивший ранее о нахождении в трудовом рабстве в Казахстане, сообщил, что работал в крестьянском хозяйстве добровольно и мог покинуть его пределы добровольно. Об этом информировала в среду пресс-служба казахстанской полиции.

"В ходе мониторинга соцсетей установлено видеообращение мужчины, представившегося гражданином Российской Федерации Котовым Алексеем Александровичем, в котором он сообщает, что находится "в неволе" на территории Карагандинской области", - говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что по видеообращению зарегистрировано уголовное дело, для проверки указанной информации выехала следственно-оперативная группа, которая обнаружила в Шетском районе области крестьянское хозяйство, его владельца и самого Котова.

"Допрошенный в присутствии сотрудников российского консульства Котов показал, что на территории крестьянского хозяйства находился и трудился добровольно, пользовался сотовым телефоном и имел возможность в любое время покинуть пределы хозяйства. От заявления в отношении владельца крестьянского хозяйства Котов отказался, пояснив, что претензии к нему не имеет, единственной целью обращения было вернуться домой", - рассказали в полиции Казахстана.

Ранее в посольстве РФ в республике сообщили, что Котов подтвердил желание вернуться на родину, он направляется в Нур-Султан, откуда планируется его перелет в Москву. Там также отметили, что правовой квалификацией ситуации, в которую попал россиянин, в Казахстане занимаются местные правоохранительные органы во взаимодействии с МВД РФ.