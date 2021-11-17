ТАСС, 17 ноября. Число пострадавших из-за отравления метанолом в Татарстане увеличилось до 14. В московскую больницу была доставлена девушка с признаками отравления, сообщили ТАСС в Минздраве Татарстана.

Ранее сообщалось о 13 пострадавших, они находятся в больнице в Казани.

"В одну из больниц Москвы госпитализировали девушку, которая накануне на дне рождении приятеля отравилась метанолом в Казани", - говорится в сообщении.

По данным медиков, во вторник в одну из больниц Казани поступили 13 человек с диагнозом "токсическое действие метанола", трое из них - в реанимационном отделении, одна из девушек в коме. Это пациентка 2002 года рождения, она из Башкирии. У остальных 12 пациентов, которые находятся в больнице Казани, наблюдается положительная динамика.

Отравление метанолом стало самым массовым за всю историю токсикологии в Татарстане за последние 40 лет, сообщила журналистам главный токсиколог Минздрава Татарстана, заведующая отделением токсикологии городской клинической больницы №7 Казани Алия Насибуллина. Ранее наблюдались только единичные случаи - с начала 2021 года в республике с отравлением метанолом обратились 14 человек в возрасте от 40 до 56 лет.

Полиция установила, что один из отравившихся купил пятилитровую канистру с алкоголем у знакомого, чтобы угостить друзей на праздновании своего дня рождения. Однако он случайно взял из багажника автомобиля вместо приобретенного спирта бутылку со стеклоомывателем.

СК возбудил уголовное дело. Полицейские задержали четверых подозреваемых в сбыте несертифицированного алкоголя.