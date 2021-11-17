Суд в Москве продлил арест бизнесмену Шпигелю по делу о взятке экс-губернатору Белозерцеву

МОСКВА, 17 ноября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы в среду продлил арест предпринимателю и бывшему сенатору Борису Шпигелю по делу о взятке экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Об этом ТАСС сообщила адвокат Виктория Бурковская.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил Борису Шпигелю меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 20 февраля. Мы обязательно будем обжаловать. Дело в том, что продлили арест человеку, состояние здоровья которого критически ухудшается, что равносильно пытке. Мы дойдем даже до ЕСПЧ", - сказала она.

Экс-сенатор и глава группы фармацевтических компаний "Биотэк" Борис Шпигель обвиняется в даче взяток в 31 млн рублей бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Вину он не признает.

Ранее защита подала в Басманный суд ходатайство об освобождении Шпигеля под залог в 2 млн рублей. Адвокаты просили освободить Шпигеля под залог, так как его состояние здоровья стремительно ухудшается. По словам защитника, предпринимателю нужна срочная медицинская помощь из-за проблем с сердцем. Однако в суде защитникам бизнесмена пояснили, что с соответствующим ходатайством надлежит обращаться к следователю, в производстве которого находится уголовное дело, и не стали его рассматривать.