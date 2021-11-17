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Fox: в США убили рэпера Янга Дольфа

В музыканта стреляли из подъехавшего автомобиля, отмечает телеканал
Рэпер Янг Дольф Photo by Paul R. Giunta/Invision/AP
Описание
Рэпер Янг Дольф
© Photo by Paul R. Giunta/Invision/AP

ТАСС, 17 ноября. Американский рэпер Янг Дольф, настоящее имя которого Адольф Роберт Торнтон-младший, застрелен в среду в Мемфисе (штат Теннесси). Об этом сообщило местное отделение телеканала Fox News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сотрудники магазина, рядом с которым был убит рэпер, сказали, что в Дольфа стреляли из подъехавшего автомобиля.

Янг Дольф является исполнителем таких композиций, как Major и On the river. Всего на его счету семь студийных альбомов. На Youtube-канал рэпера подписаны порядка 1,45 млн человек.

По данным портала TMZ, это было не первое покушение на Дольфа. Так, за 2017 год в него стреляли больше 100 раз.

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