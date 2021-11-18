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В центре Владивостока опрокинулся большегруз

В результате ДТП пострадали два человека, шесть автомобилей повреждены

ВЛАДИВОСТОК, 18 ноября. /ТАСС/. Большегруз опрокинулся на повороте в центре Владивостока. В результате ДТП травмированы два человека, повреждены шесть автомобилей, сообщает в четверг пресс-служба УМВД по Приморскому краю.

"Сегодня в 11:40 (04:40 мск) в дежурное отделение полка ДПС ГИБДД УМВД России по городу Владивостоку поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в районе дома № 33 на улице Пушкинская с участием большегрузного транспортного средства. <…> Установлено, что 34-летний водитель автомашины Freightliner, двигаясь со стороны улицы Суханова в направлении Пушкинской, при повороте не обеспечил контроль за движением транспортного средства, совершив опрокидывание. В результате автоаварии повреждения получили шесть легковых автомобилей. По предварительной информации, травмированы два человека, в том числе водитель большегруза, которого доставили в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту автопроисшествия.

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