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Арестованных за фото резиденции Эрдогана израильтян освободили

Натали и Морди Окнин направляются на родину

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 ноября. /ТАСС/. Граждане Израиля Натали и Морди Окнин, арестованные на прошлой неделе в Стамбуле за фото резиденции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, освобождены из турецкой тюрьмы и летят домой. Об этом сообщила в четверг канцелярия израильского премьера.

"В результате совместных с Турцией усилий Морди и Натали Окнин были освобождены из тюрьмы и направляются домой в Израиль. Премьер-министр [Израиля] Нафтали Беннет и министр иностранных дел Яир Лапид поблагодарили президента Турции и его правительство за сотрудничество и с нетерпением ждут возможности приветствовать пару на родине", - говорится в заявлении.

15 ноября Лапид сообщил, что Израиль активно занимается вопросом освобождения семейной пары в Турции. Днем ранее на еженедельном заседании правительства глава кабмина Израиля Нафтали Беннет заявил, что Натали и Морди Окнин ни в чем не виновны.

По данным газеты Yedioth Ahronoth, турецкий суд арестовал израильскую пару 12 ноября за то, что они сделали фотографию резиденции Эрдогана со смотровой площадки телекоммуникационной башни в Стамбуле.

Теги
ТурцияИзраильЭрдоган, Реджеп Тайип
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