{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Председатель Союза десантников Урала стал фигурантом уголовного дела

Евгения Тетерина задержали

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Председатель Союза десантников по Уральскому федеральному округу Евгений Тетерин стал фигурантом уголовного дела. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ по Свердловской области.

"Уголовное дело, о котором идет речь, находится в производстве следственных органов СК России по Свердловской области. По делу выполняются необходимые следственные мероприятия. Иная информация в интересах расследования не сообщается", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос об уголовном деле в отношении Тетерина.

Источник в правоохранительных органах уточнил ТАСС, что речь идет о деле по ст. 291.1 ("Посредничество при передаче взятки"), Тетерин задержан.

Теги
РоссияСвердловская область
Дело возбудили на депутата Заксобрания Новосибирской области Поповцева
Как сообщил источник, знакомый с ходом следствия, Глеб Поповцев подозревается в мошенничестве
Читать полностью