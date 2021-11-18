Председатель Союза десантников Урала стал фигурантом уголовного дела

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноября. /ТАСС/. Председатель Союза десантников по Уральскому федеральному округу Евгений Тетерин стал фигурантом уголовного дела. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ по Свердловской области.

"Уголовное дело, о котором идет речь, находится в производстве следственных органов СК России по Свердловской области. По делу выполняются необходимые следственные мероприятия. Иная информация в интересах расследования не сообщается", - сказал собеседник агентства в ответ на вопрос об уголовном деле в отношении Тетерина.

Источник в правоохранительных органах уточнил ТАСС, что речь идет о деле по ст. 291.1 ("Посредничество при передаче взятки"), Тетерин задержан.