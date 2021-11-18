Экс-замначальника бюро судмедэкспертизы ХМАО получила условный срок за мошенничество

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 ноября. /ТАСС/. Ханты-Мансийский районный суд признал экс-замначальника по экономическим вопросам бюро судебно-медицинской экспертизы Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) и ее супруга виновными в мошенничестве на 2 млн рублей и приговорил их к условным срокам лишения свободы. Прокуратура намерена обжаловать решение суда, сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе прокуратуры Югры.

"Ханты-Мансийский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении экс-заместителя начальника по экономическим вопросам бюро судебно-медицинской экспертизы Югры и ее супруга. Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч. ч. 3, 4, ст. 159 ("Мошенничество"), ч. 3 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки"), ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Покушение на получение взятки") и ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"), ее соучастник - по ч. ч. 3, 4, ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", - сказал собеседник агентства.

По его словам, суд назначил бывшей госслужащей наказание в виде пяти лет лишения свободы со штрафом в 250 тыс. рублей, а ее супругу - 4,5 года лишения свободы со штрафом в 120 тыс. рублей. "Назначенное наказание в виде лишение свободы определено считать условным, с испытательным сроком четыре года. Прокуратурой округа в связи с чрезмерной мягкостью назначенного наказания приговор будет обжалован в апелляционном порядке", - уточнил собеседник агентства.

Он отметил, что подсудимая, используя служебное положение, оказывала содействие аффилированным с супругом индивидуальным предпринимателям по заключению с бюро судебно-медицинской экспертизы государственных контрактов на выполнение работ по ремонту помещений и в дальнейшем по оплате без их фактического выполнения. В результате, как установлено в суде, супруги похитили более двух миллионов рублей. Также подсудимая трижды дала взятку своему коллеге - заместителю начальника по хозяйственным вопросам учреждения - на общую сумму 100 тыс. рублей за подписание актов выполненных работ в рамках заключенных контрактов, по которым фактически работы по текущему ремонту помещений не выполнялись, и вымогала взятку у предпринимателя, который оказывал услуги по обеспечению безопасности объекта и территории бюро судебно-медицинской экспертизы, в размере 40 тыс. рублей.