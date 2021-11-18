Дело возбудили на депутата Заксобрания Новосибирской области Поповцева

НОВОСИБИРСК, 18 ноября. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в отношении депутата Заксобрания Новосибирской области Глеба Поповцева. Он подозревается в мошенничестве, сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом следствия.

"Возбуждено уголовное дело в отношении депутата регионального законодательного собрания 50-летнего Глеба Поповцева по ст. 159 УК РФ ("Мошенничество")", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что депутат якобы фиктивно устроил в качестве своего помощника подставное лицо и получал зарплату. Ущерб от его действий предварительно оценивается в 500 тыс. рублей.

Глеб Поповцев избран депутат Законодательного собрания Новосибирской области в сентябре 2020 года. Он окончил Санкт-Петербургское высшее военно-топографическое командное училище, а также Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ. Поповцев является директором ЗАО "Сельхозпредприятие Ярковское".