В Самаре местный житель сделал фиктивную регистрацию почти 170 мигрантам

ТАСС, 18 ноября. /ТАСС/. Местный житель в Самаре сделал фиктивную регистрацию почти 170 иностранным гражданам, возбуждено уголовное дело. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

"В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия сотрудники управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Самарской области выявили факты фиктивной постановки на учет по месту пребывания граждан одной из соседних республик, совершенные ранее неоднократно судимым за мошенничество, незаконный оборот наркотиков и кражи жителем Самары 1979 года рождения", - сказали в пресс-службе.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ ("Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в РФ"). "Из материалов уголовного дела следует, что с июня по август текущего года фигурант незаконно поставил на миграционный учет 167 иностранных граждан по месту своего жительства - в квартире многоэтажного дома, расположенного на улице Черемшанской в Кировском районе Самары", - отметили в пресс-службе, добавив, что при этом он не собирался предоставлять мигрантам жилое помещение для проживания.

В ходе опроса мужчина пояснил, что сотрудники полиции его предупреждали об ответственности за подобные деяния, но он все равно нарушил закон и за свои услуги получил более 50 тыс. рублей.