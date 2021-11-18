Экс-министр образования Архангельской области получил пять лет колонии за растление детей

АРХАНГЕЛЬСК, 18 ноября. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Архангельска в четверг приговорил бывшего и. о. министра образования Архангельской области Юрия Гнедышева к пяти годам и одному месяцу колонии строгого режима за совершение развратных действий в отношении несовершеннолетних и распространение порнографии в интернете, сообщили ТАСС в пресс-службе Архангельской областной прокуратуры.

"Пять лет и один месяц исправительной колонии строгого режима. Взят под стражу в зале суда", - сказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что вину в совершении преступлений Гнедышев признал частично. Обвинение просило суд назначить ему 8 лет колонии строгого режима. Кроме того, суд удовлетворил гражданские иски потерпевших к экс-чиновнику на сумму 195 тысяч рублей.

Гнедышев был задержан в октябре 2020 года, ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 135 УК РФ ("Развратные действия в отношении несовершеннолетних") и п. "б" ч. 3 ст. 242 УК РФ ("Распространение среди несовершеннолетних порнографии с использованием сети Интернет").

Адвокат сообщил, что будет обжаловать приговор Гнедышеву. "Да, будем обжаловать. Приговор очень жесткий, по моему мнению", - сказал ТАСС адвокат Гнедышева Роман Скачков.

Следователи следственного управления СК РФ по Архангельской области и НАО выяснили, что экс-чиновник в 2019 году через соцсети вел развращающие беседы с тремя девочками в возрасте 12-16 лет, а также направил ссылку на порнографическую видеозапись. При этом чиновник вел переписку под вымышленными именами.

Гнедышев с 1995 года осуществлял преподавательскую деятельность в образовательных учреждениях города Северодвинска, а с 2017 года занимал руководящую должность в региональном органе управления образованием.