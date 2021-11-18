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Прокуратура Чукотки начала проверку информации о замерзающих людях в удаленном селе

В СМИ и соцсетях появились фото аварийного 12-квартирного дома, в котором живут пенсионеры

ТАСС, 18 ноября. Прокуратура Чукотского автономного округа начала проверку по сообщению в соцсетях об аварийном состоянии дома в селе Новое Чаплино, в котором живут представители коренных малочисленных народов Севера, сообщает пресс-служба регионального управления надзорного ведомства.

В СМИ и пабликах Чукотки появились фото аварийного 12-квартирного дома, в котором живут пенсионеры - представители коренных малочисленных народов Севера. Отмечается, что батареи в этом доме плохо греют, из-за чего жильцы в нем мерзнут.

"В ходе проверки будет осуществлен осмотр указанного дома, истребованы сведения о проведении обследования жилых помещений, принятых администрацией мер, направленных на признание дома аварийным и подлежащим расселению, дана оценка действиям управляющей компании, обслуживающей данный многоквартирный дом", - говорится в сообщении.

Новое Чаплино - село в Провиденском муниципальном районе Чукотки. В нем проживают около 380 человек, большинство из которых - представители коренных народов.

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РоссияЧукотский автономный округ
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