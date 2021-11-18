При падении люльки в Новосибирске погиб рабочий

НОВОСИБИРСК, 18 ноября. /ТАСС/. Двое рабочих пострадали, один погиб, по предварительным данным, при падении люльки на строительной площадке в Октябрьском районе Новосибирска. Прокуратурой организована проверка, сообщили ТАСС в ведомстве в четверг.

Ранее СМИ сообщили о падении люльки с рабочими на стройке в Новосибирске. "По предварительной информации, оборвался трос. Пострадало трое рабочих, один из них [разбился] насмерть", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что прокуратурой Октябрьского района Новосибирска организована проверка исполнения законодательства об охране труда в связи с происшествием. Ведомство оценит соблюдение требований безопасности при проведении работ на строительном объекте.