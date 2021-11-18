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Жителя Читы приговорили к 18 годам колонии за расстрел пары из-за громкой музыки в машине

После стрельбы мужчина сбежал

ЧИТА, 18 ноября. /ТАСС/. Центральный районный суд Читы в четверг приговорил к 18 годам лишения свободы в колонии строгого режима 57-летнего жителя, который ночью открыл стрельбу по мужчине и женщине за громкую музыку в автомобиле. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Забайкальского края.

Преступление произошло в ночь на 6 июля 2021 года. После стрельбы мужчина сбежал, сотрудники полиции задержали его на следующий день

"Злоумышленник вооружился незаконно хранящимся у него обрезом гладкоствольного ружья 32-го калибра, заряженного патронами с картечью, вышел во двор и произвел три выстрела в находившихся в автомобиле мужчину и женщину. Женщина скончалась на месте, жизнь мужчины спасена благодаря оказанной медицинской помощи. Суд признал подсудимого виновным и приговорил его к лишению свободы сроком на 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, а также к ограничению свободы сроком на 1,5 года", - говорится в сообщении.

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