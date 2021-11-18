В Хабаровске ФСБ изъяла более 190 кг черной икры

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Сотрудники погрануправления ФСБ задержали в Хабаровске двух человек, у которых изъяли более 190 кг черной икры на сумму более 41 млн рублей. Об этом в четверг сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"В легковом автомобиле, а также в нежилом помещении в Хабаровске обнаружено и изъято более 190 кг икры рыб осетровых видов без документов, подтверждающих законность ее происхождения. Задержаны два гражданина РФ, причастные к противоправной деятельности", - сообщили в ФСБ. Причиненный ущерб водным биологическим ресурсам превысил 41 млн рублей.

Проводится доследственная проверка по статье 258.1 УК РФ ("Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов").