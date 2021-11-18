СК возбудил дело о об отравлении угарным газом вернувшейся из Египта семьи в Подмосковье

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело об отравлении угарным газом семьи в Домодедове после возвращения из Египта. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"По результатам проведенной проверки возбуждено уголовное дело по факту предоставления услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате которых погиб мужчина, а также были госпитализированы его супруга и двое детей (ч. 2 ст. 238 УК РФ)", - сообщила Врадий.

В частном доме в Домодедове 16 ноября было обнаружено тело погибшего мужчины, а также в бессознательном состоянии его супруга и двое детей 5 лет. Один из детей, придя в себя, смог пояснить врачам, что накануне семья вернулась из Египта, где проявились первые признаки недомогания у ребенка в виде рвоты, впоследствии они также появились и у остальных членов семьи.

"Однако, согласно полученным предварительным результатам эксперта, смерть мужчины наступила в результате отравления угарным газом. Следователями и криминалистами с участием специалиста в области газового и дымоходного оборудования проведен дополнительный осмотр места происшествия, в ходе которого изъят котел и назначена строительно-техническая экспертиза, а также будет исследован дымоход", - сообщила представитель ГСУ.

По изъятым ранее продуктам питания и напиткам проводятся химические исследования. Также проводится судебно-медицинская экспертиза для установления причин отравления остальных членов семьи.