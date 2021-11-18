Уроженца Нигерии задержали в Балашихе за мошенничество на сайте знакомств

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в подмосковной Балашихе уроженца Нигерии, который подозревается в похищении денег через сайт знакомств, где он представлялся женским именем. Об этом ТАСС в четверг сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Предварительно установлено, что злоумышленник зарегистрировался на одном из сайтов знакомств под женским именем. В ходе переписки с жителем подмосковного поселка Тучково он рассказал выдуманную историю о том, что живет в США, но в данный момент проходит службу медработницей в Сирии. Там якобы остались ценные вещи и деньги, которые никак не получается вывезти. Мнимая медсестра попросила помощи в оплате и получении отправления с вещами. Мужчина согласился", - сказала она.

В дальнейшем аферист отправил новому знакомому фотографию поддельной квитанции об отправке вещей в Россию. Через некоторое время сам вышел на связь с мужчиной и теперь уже представился курьером транспортной компании. Он сообщил, что за прибывшую посылку нужно заплатить около $1,5 тыc. Потерпевший занял деньги у знакомого, перечислил на указанные счета, после чего злоумышленник перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ).

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили подозреваемого и при участии Росгвардии задержали его в городском округе Балашиха", - добавила представитель МВД. В ходе осмотра у него обнаружены и изъяты мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. В настоящее время подозреваемый арестован.