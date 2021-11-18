В Волгограде арестовали врача, подозреваемого в выдаче подложных сертификатов о вакцинации

ВОЛГОГРАД, 18 ноября. /ТАСС/. Суд в Волгограде заключил под стражу до 15 декабря бывшего врача-терапевта, подозреваемого в получении взяток за выдачу подложных сертификатов о вакцинации на сумму свыше 170 тыс. рублей. Он сообщила во вторник объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

"Постановлением Центрального районного суда Волгограда от 17 ноября 2021 года в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 15 января 2022 года. Постановление в законную силу не вступило и может быть обжаловано", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что подозреваемый 26-летний мужчина работал участковым врачом-терапевтом городской поликлиники и был включен в состав прививочной бригады для проведения вакцинации против коронавирусной инфекции. По данным следствия, он вступил в преступный сговор с не менее чем с 27 лицами, согласившимися на фиктивную вакцинацию. Получив от них взятку в общей сумме около 171 тыс. рублей, он уничтожал неиспользованную вакцину, после чего передавал сфальсифицированные сертификаты для внесения сведений о вакцинации граждан в единую государственную информационную систему здравоохранения.