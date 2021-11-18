В Челябинской области осудили директора Бакальского рудоуправления за неуплату долгов

ЧЕЛЯБИНСК, 18 ноября. /ТАСС/. Суд в городе Сатке (Челябинская область) признал директора ООО "Бакальское рудоуправление" виновным в том, что он уклонялся от погашения кредиторской задолженности более чем на 25 млн рублей и не исполнял решение суда. Ему назначено наказание в виде штрафа в 65 тыс. рублей, говорится в сообщении, распространенном в четверг пресс-службой УФССП России по Челябинской области.

"Руководитель компании признан виновным по ст. 177 ("Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности"), ч. 2 ст. 315 ("Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта") УК РФ. По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде штрафа в размере 65 тыс. рублей", - сказано в сообщении.

Ранее судебные приставы взыскивали с ООО "Бакальское рудоуправление" свыше 25 млн рублей задолженности по исполнительным производствам. В числе взыскателей были предприятия топливно-энергетического комплекса, организации жилищно-коммунального хозяйства, налоговые органы, кредитные организации. Было установлено, что за период неуплаты организация располагала крупными денежными средствами, которые в соответствии с распорядительными письмами директора направлялись контрагентами в пользу третьих лиц, минуя арестованные расчетные счета.

Отмечается, что в ходе дознания по уголовным делам задолженность была погашена в полном объеме. Это стало одним из обстоятельств, смягчающих вину руководителя предприятия.

В октябре 2016 года следственными органами СК РФ по Челябинской области было возбуждено уголовное дело в отношении руководства ООО "Бакальское рудоуправление" по ч. 1 ст. 145.1 ("Невыплата заработной платы") УК РФ. По данным следствия, руководство предприятия с июня по сентябрь 2016 года не выплачивало заработную плату 1,1 тыс. рабочих.

Бакальское рудоуправление является одним из старейших железорудных предприятий Челябинской области, основано в 1757 году. В настоящее время структура предприятия включает в себя рудник с открытым способом разработки, рудоподготовительный комплекс и вспомогательные цеха.