Нижегородского адвоката задержали по делу о взятке сотруднику полиции

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 ноября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении нижегородского адвоката, подозреваемого в даче взятки полицейскому. Мужчина задержан, сообщает в четверг пресс-служба следственного управления СК РФ по области.

"Следственными органами СК России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении адвоката адвокатской конторы Нижнего Новгорода, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки должностному лицу в значительном размере")", - сказано в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый в служебном кабинете следователя МВД предложил должностному лицу взятку 100 тыс. рублей за отказ в возбуждении уголовного дела по материалу проверки. Мужчина действовал в интересах человека, который ранее совершил ДТП.

Противоправные действия адвоката пресекли, его задержали, он сознался в содеянном. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.