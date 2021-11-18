Полиция проверяет информацию об избиении школьника на уроке физкультуры в Москве

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции проверяют информацию об избиении на уроке физкультуры ученика частной школы на Ельнинской улице на западе Москвы. Об этом ТАСС в четверг сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне днем в полицию поступило сообщение от врача-травматолога детского медицинского центра о том, что к ним обратился 9-летний мальчик. Ребенок сообщил, что на уроке физкультуры в частной школе на улице Ельнинской, дом 18, корпус 3, его избили одноклассники", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, у пострадавшего диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и ушиб спины. "По данному факту проводится проверка", - добавил он.

Согласно информации открытых источников, по данному адресу располагается частная школа "Интеграция".